Mobilização contou com a participação de agentes de saúde, comunitários, de endemias e de enfermagem ambiental, além do engajamento da sociedade civil e pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). - Rodrigo Cuco

Publicado 17/12/2024 10:21

Nesta segunda-feira (16). Macuco se uniu ao esforço nacional no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, durante o ‘Dia D de Mobilização Nacional Contra a Dengue’. A ação seguiu determinação do Ministério da Saúde e foi adaptada para uma data mais estratégica, já que o evento nacional ocorreu no último sábado(14). A mobilização em Macuco contou com a participação de agentes de saúde, comunitários, de endemias e de enfermagem ambiental, além do engajamento da sociedade civil, como o Grupo da Melhor Idade Flor do Ipê e pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Mensagens de conscientização reforçaram a importância do cuidado com os quintais, especialmente nesta temporada de chuvas, quando os criadouros do mosquito são mais propensos a surgir. Palavras da secretária de Saúde, enfermeira Ana Paula Gonçalves, apostam na eficácia da campanha ‘10 minutos Salvam Vidas’, que incentiva uma varredura semanal nos quintais para eliminar possíveis focos de água parada. “Essa prática simples pode ser a diferença entre tranquilidade ou a proliferação do mosquito e seus males”, ressaltou, acrescentando que é preciso redobrar a atenção com objetos como pratinhos de plantas, recipientes de animais, pneus e garrafas. A campanha prega união e comprometimento da comunidade visando reduzir riscos de surtos e garantir a qualidade da saúde pública.

