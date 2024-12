A prefeita Michelle Bianchini e a diretora de Cultura, Micaelle Mattos na ornamentação da praça - MATEUS / GEGÊ

Publicado 06/12/2024 14:06

Neste sábado (7), o centro da cidade se transformará em um cenário iluminado e encantador durante o evento ‘O Acender das Luzes de Natal’. Promovido pela Gestão Municipal, o momento promete aquecer os corações e reunir as famílias no Coreto da Praça Professor João Brasil para vivenciar uma noite especial repleta de luzes, cultura e emoção.

Para garantir que tudo esteja perfeito, a dedicação das equipes da Secretaria de Obras e do Departamento de Cultura tem sido incansável. Em um esforço conjunto, trabalhadores têm se empenhado em tarefas como instalação de enfeites, ornamentação dos canteiros e montagem do presépio.

“Queremos oferecer à nossa comunidade um momento de união, alegria e reflexão. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para que todos sintam a magia do Natal em nossa cidade”, destacou a prefeita, Michelle Bianchini.

O evento contará com uma programação especial, pensada para receber famílias e fortalecer os laços comunitários. Além do espetáculo de iluminação, atividades culturais prometem envolver moradores de todas as idades, celebrando o espírito natalino e marcando o início de um mês de festividades. Haverá apresentação do Coral da Terceira Idade Flor de Ipê, espetáculo de dança, com o Balé Efatá, e a aguardada presença do Papai Noel.