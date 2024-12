Alunos que se destacaram na OBMEP - A última quarta-feira, 18 de dezembro, foi marcada por muita alegria e celebração na Escola Municipal Sylvia Bittencourt Bath Rosas, na Volta do Umbigo. O motivo? A entrega das medalhas e certificados aos estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Com a entrega, a Secretaria de Educação fecha o ciclo de premiações. Uma entusiasmada plateia presenciou a festa, formada por autoridades, profissionais da educação, pais e responsáveis, todos ansiosos para aplaudir as conquistas das crianças que representaram o município com excelência e mostraram seu talento com os números, algo tido como invejável. "Reafirmo que esse momento reflete o compromisso de toda a comunidade escolar em fomentar o talento e o conhecimento dos nossos estudantes", comentou a secretária de Educação, Claudia Vogas. Durante a solenidade, também estiveram presentes a diretora da escola, Maria Madalena Crizóstomo, e as professoras responsáveis pelo sucesso dessa garotada cheia de vontade de crescer e cujo desempenho enfatiza o real valor de um trabalho em equipe idealizado para o fortalecimento da educação. "A parceria entre alunos, professores e famílias é o alicerce de nossas vitórias", destacou a diretora Madalena. Pela terceira vez consecutiva em menos de uma semana, os medalhistas se tornaram exemplo de perseverança e muita inspiração para seus colegas. A comemoração, embalada por sorrisos e aplausos, simbolizou o reconhecimento à dedicação desses jovens que, com seus resultados, elevam o nome da Rede Municipal de Ensino a um patamar de destaque no cenário educacional. "Cremos que a educação transforma vidas, e o sucesso de nossos alunos é a prova disso", concluiu a secretária Claudia Vogas, visivelmente emocionada ao observar o entusiasmo das crianças e o apoio irrestrito de suas famílias. Veja os agraciados: Alunos da professora Janaína ? Geizylayne Montechiari, Gabriela do Couto e Isis Vieira; Professora Natália ? Gabriela Viana e Enzo de Carvalho; Professora Helleane: Maria Laura Marini, Arthur Baraldi, Taynná Campos, Samuel Abreu e Paola da Silva; Professora Josiane ? José Francisco Villa Nova, Sofia Mansur, Enrico Biscacio, Humberto Vieira, Juliane de Magalhães, Gabriela Monteiro, Lucas Valentim; Professora Andiara ? Arthur Carvalho; Professora Eni ? Victor Moura, Natália Daflon, Valentina Portugal, Luiz Gustavo Sodré, João Miguel Malaquias, Lucas Diniz, Gabriela Tupini e Maria Isis de Souza; Professora Sônia ? Eduarda Camargo e Milena Daflon; Professora Élida ? Pedro Otávio Cypriano, Lorrayne da Costa, Ana Victoria Dantas, Pedro Lutterbach, Mateus Ladeira e Pietro Ribeiro.

Publicado 26/12/2024 14:05

