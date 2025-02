Novo material escolar distribuído para os alunos de Macuco - Rodrigo Cuco

Novo material escolar distribuído para os alunos de MacucoRodrigo Cuco

Publicado 06/02/2025 16:46

Nesta quarta-feira (5), a Gestão Municipal de Macuco entregou 1.000 Kits Escolares aos alunos da rede municipal de ensino. A novidade deste ano foi a inclusão de mochilas com rodinhas para as crianças da creche e da Educação Infantil.

Entre os itens distribuídos no kit estão cadernos brochura, lápis, canetas, giz de cera, borracha, régua, cola, caderno de desenho e até cadernetas e agendas. A composição dos kits varia conforme a etapa de ensino, respeitando as necessidades específicas de cada fase do aprendizado. A entrega também foi organizada com antecedência, tendo as escolas sido orientadas a disponibilizar os kits um dia antes da retomada das aulas, para que os estudantes chegassem ao primeiro dia preparados.

“Mais uma vez a Gestão Municipal cumpre seu papel reforçando o compromisso em investir na educação como ferramenta de transformação social. É importante destacar a participação e apoio da prefeita Michelle Bianchini nessa ação que busca atender às necessidades materiais de pais e alunos, além de criar um ambiente de estudo mais confortável e motivador para crianças e jovens. Nosso objetivo é permitir que cada criança e jovem possa sonhar alto, com toda a estrutura necessária para alcançar seus objetivos", definiu a secretária municipal de Educação, Claudia Vogas.