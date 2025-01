Michelle Bianchini toma posse do segundo mandato como prefeita de Macuco - Rodrigo Cuco

Publicado 03/01/2025 11:33

A servidora pública e prefeita de Macuco, Michelle Bianchini, e o vice-prefeito, João Batista Oliveira, tomaram posse para o segundo mandato nesta quarta-feira (1º) durante cerimônia realizada no Auditório Francisco Dornelles, anexo ao complexo do Rural Park. O evento reuniu as autoridades locais, estaduais e regionais, familiares da prefeita e moradores da cidade.

Michelle destacou o orgulho de representar a força feminina na política, carregar consigo o legado público da Família Bianchini e a certeza de que terá novamente a responsabilidade de conduzir Macuco, chamada de ‘Capital Estadual do Leite’, rumo a um novo ciclo de progresso que ela aposta que virá com muitos esforços, planejamento e parcerias.

“Continuaremos a construir a história de Macuco com amor e respeito! Assumo esse novo desafio com humildade e fé em Deus – a quem entrego meu mandato –, mas também com coragem e muita determinação para fazer mais e melhor pela nossa gente ao lado do meu vice João Batista, a quem enalteço pela firmeza e caráter. Estamos prontos para transformar sonhos em realidade com trabalho sério, responsabilidade e retidão, firmando um compromisso com o bem-estar de todos, mais ainda pela outorga a mim concedida pela população para ser a primeira mulher eleita pelo voto direto em nossa cidade”, declarou Michelle em seu discurso de posse, que foi aplaudido pelo público.

As autoridades presentes – vereadores Alberto Herdy, Adenilson Pereira ‘Mimi’ e Myrella Daflon; Nami Nassif, representando o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade; o Tenente Figueira, do 11º Batalhão de Polícia Militar; Tenente Coronel Fábio e Tenente Coronel Silvia, da REDEC-SERRANA; e lideranças religiosas – ressaltaram o simbolismo da posse de Michelle Bianchini. Para muitos, sua eleição representa a renovação política e a busca por avanços em áreas estratégicas como saúde, educação e desenvolvimento social e rural, além de significar a ratificação do empoderamento feminino na vida pública, que ganha força a olhos vistos também no interior. “Estamos, enquanto mulheres, apenas ocupando o espaço que é nosso por direito e de fato. Nossa voz precisa ser ouvida e respeitada”, comentou Michelle à imprensa.

A cerimônia foi marcada por momentos de muita emoção. O vice-prefeito João Batista fez o público chorar ao relembrar o saudoso pai, falecido recentemente, e receber o carinho da mãe e da esposa. A fé e a união familiar também ficaram expressas nas palavras da prefeita Michelle Bianchini, que expôs sua gratidão aos três filhos, à mãe, irmão e esposo João Vitor Pontes e pediu as bênçãos do saudoso pai, reforçando seu papel de figura ligada à família.

Exibindo grandes expectativas para os próximos quatro anos, a prefeita encerrou a solenidade reafirmando seu compromisso com a transparência e a inclusão. “Vamos governar para todos, com foco na qualidade de vida, na geração de oportunidades e na preservação de nossas raízes. O trabalho recomeça agora e todos estarão conosco nessa empreitada”, concluiu Michelle Bianchini, que disse estar disposta a avançar para um futuro promissor com o protagonismo feminino à frente da Gestão Municipal.