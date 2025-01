Saúde mental em pauta no Caps Macuco - WESLEY MARQUES

Saúde mental em pauta no Caps MacucoWESLEY MARQUES

Publicado 23/01/2025 18:39

Na última terça-feira (21), o CAPS Macuco abriu suas portas para a comunidade numa ação alusiva ao ‘Janeiro Branco’, campanha nacional que dedica o primeiro mês do ano à conscientização da população sobre a importância do cuidado com o bem-estar emocional.



A programação contou com rodas de conversa, dinâmicas de grupo e momentos de integração que promoveram um diálogo aberto entre a equipe do CAPS, as unidades de saúde presentes e a comunidade.

Segundo Viviany Tostes, psicóloga da Coordenação do CAPS, os participantes foram convidados a refletir sobre temas como o acesso a recursos de saúde mental, a importância do autocuidado e a necessidade de fortalecer os laços comunitários.



Profissionais como a enfermeira Ana Paula Gonçalves, atual secretária de Saúde, e sua subsecretária, Joelma Louback, destacaram o compromisso da Gestão Municipal em conectar as pessoas aos serviços de apoio psicológico. Entre os temas abordados, enfatizou-se a necessidade de facilitar o acesso a linhas de apoio e serviços, promover o conhecimento por meio de publicações informativas, fomentar iniciativas comunitárias e grupos de apoio, além de oferecer materiais para autocuidado e gestão emocional.



Aa dinâmicas de grupo proporcionaram trocas de experiências emocionantes, ajudando os participantes a ressignificar questões pessoais. Essa abordagem teve o objetivo de quebrar tabus e estigmas associados às doenças psíquicas, estimulando a busca por ajuda profissional e o diálogo aberto sobre sentimentos. Também foi destacada a parceria entre as áreas de saúde e educação, promovendo uma integração que fortalece a rede de suporte.



“O esforço e a dedicação da equipe do CAPS são reflexos de um trabalho comprometido, que cresce e se fortalece com a colaboração de todos. O ‘Janeiro Branco’ é um convite à reflexão sobre o que podemos fazer para cuidar da nossa saúde mental, uma oportunidade para que todos se comprometam com o autocuidado e o cuidado com o próximo ao longo do ano”, relatou a assistente social Cláudia Bonan durante o encontro.