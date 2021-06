Agentes do Magé Presente resgataram senhor de 71 anos que vivia em condições precárias e estava legalmente aos cuidados do enteado que recebia sua aposentadoria. - Magé Presente

Por Fernanda Domingues

Publicado 15/06/2021 17:32 | Atualizado 15/06/2021 17:41

Magé - Na manhã desta segunda-feira (14), véspera do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a polícia militar resgatou um idoso de 71 anos que sofria maus tratos na casa onde morava com o enteado no centro de Magé.



Agentes do programa Piabetá Presente foram ao local após denúncias de vizinhos. O idoso foi encontrado com anemia e desidratação, e ficava sob cuidados do enteado, Bruno Rodrigues Gonçalves, que confessou receber toda sua aposentadoria.



A vítima foi levada imediatamente para o Hospital Municipal de Magé e o acusado conduzido a 66ª DP. Ele será indiciado pelo crime de maus-tratos contra o idoso.



Vulnerabilidade



Durante a pandemia do coronavírus, a violência contra os idosos aumentou no Brasil. De acordo com números do Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 33,6 mil denúncias de violação de direitos dos idosos. Ao longo de 2020, foram 48,5 mil casos. No ano passado, entre março e junho, logo no início da pandemia, o número de denúncias cresceu cerca de 59% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Denúncias



Qualquer cidadão pode usar os diversos canais existentes para fazer denúncias de maus-tratos contra os idosos. Além do Disque 100, há o aplicativo Direitos Humanos, disponível de forma gratuita na internet. As denúncias também podem ser feitas nas Delegacias Especializadas na Proteção ao Idoso. Caso o município não tenha delegacia especializada, é possível procurar qualquer delegacia, e o 190 da Polícia Militar (para situações de risco eminente).