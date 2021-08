Magé promove formação para monitores de educação que vão atuar no reforço escolar. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 27/08/2021 16:25

Magé - No próximo mês, a Secretaria de Educação e Cultura inicia o reforço escolar para os alunos dos 1º e 2º anos e para isso se tornar realidade, os 154 aprovados do Processo Seletivo “Janelas do Aprender - Estação Alfabetização'' passaram por uma formação durante toda a semana.

“Nós estamos fazendo formação para os monitores aprovados no processo seletivo. No dia primeiro de setembro, faremos o lançamento do projeto com um seminário e já no primeiro sábado iniciaremos o projeto nas escolas. A partir disso, teremos residência pedagógica com os monitores receberam uma formação de qualidade durante toda essa semana”, explica a diretora do Departamento de Ensino, Maria Rita Luzório.

O projeto acontecerá aos sábados e tem a previsão de formar 150 turmas com uma média de 12 a 15 alunos por classe. Não há inscrição para participar do reforço, os alunos estão sendo selecionados a partir da avaliação bimestral feita pela SMEC.

“Desde o início do ano, nós acompanhamos o nível de aprendizagem dos alunos e a cada bimestre fazemos a diagnose de cada um. Recebemos o resultado no início de julho e a partir do que vimos já selecionamos os alunos que vão precisar desse reforço. Já sabemos em cada escola quem é que precisa ou não e o professor não vai precisar fazer essa identificação. Serão mais de 2 mil alunos estudando aos sábados e a nossa meta é abrir para outros anos mais para frente”, finaliza a diretora.