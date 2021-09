Durante o encontro, representantes do Poder Executivo ouviram da população alguns pedidos para fazer com que Santo Aleixo desenvolva a partir do turismo, da geração de emprego e renda e da melhoria da qualidade de vida. O resultado da reunião será levado ao prefeito Renato Cozzolino. - Divulgação/Lucas Santos.

Durante o encontro, representantes do Poder Executivo ouviram da população alguns pedidos para fazer com que Santo Aleixo desenvolva a partir do turismo, da geração de emprego e renda e da melhoria da qualidade de vida. O resultado da reunião será levado ao prefeito Renato Cozzolino.Divulgação/Lucas Santos.

Magé - Comerciantes e moradores de Santo Aleixo reuniram-se nesta terça-feira (31), na sede do Andorinhas Futebol Clube, com os secretários de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Assunpção Cozzolino, e de Segurança Pública, André Lopes, para discutir melhorias para o segundo distrito. Dentre os assuntos discutidos, os participantes falaram sobre a regularização do turismo e do acesso às cachoeiras, a fiscalização das linhas de ônibus e a melhoria de praças. “Todas as questões discutidas aqui serão levadas para o prefeito Renato Cozzolino, que vai avaliar junto às secretarias responsáveis, a viabilidade de cada pedido”, destacou Fernando.



O secretário de Segurança Pública, André Lopes informou que também pretende discutir com o chefe do Executivo municipal ações para o próximo verão. “Pretendo implantar o Projeto Verão, com reboque durante toda a estação para a retirada de veículos irregulares das ruas de Santo Aleixo. Além disso, vamos deixar um efetivo fixo de agentes de trânsito e controladores da ordem pública atuando no distrito”, adiantou o secretário. Ele disse ainda que quer colocar em prática outro projeto, o Lixo Zero, de distribuição de sacos de lixo para os turistas que visitarem os principais pontos de Magé. “Queremos também levar palestras para as escolas com a finalidade de sensibilizar as crianças. A palavra de ordem é conscientização”, revelou.



Um dos principais empreendedores de Santo Aleixo, Waldemar Garcia Mello, de 68 anos, o Zico Mello, comentou que cachoeiras, rios e poços do segundo distrito não devem nada aos atrativos de Sana e de Visconde de Mauá, na região Sul Fluminense. “Temos muitas condições de fazer da nossa região um polo turístico de destaque. Estive em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e vi de que forma as belezas naturais podem ser melhores exploradas. Poderíamos fazer atividades de flutuação como as de lá”, apontou. Uma das principais reclamações dos moradores foi sobre a volta do ônibus circular conhecido como Capelinha. “Muitas empresas quebraram com a pandemia. O prefeito já tentou trazer essa linha de volta, mas as dificuldades econômicas dificultam”, afirmou o secretário Fernando.