Publicado 31/08/2021 19:01

Magé - Um adolescente acusado por ato infracional análogo ao crime de roubo foi apreendido por policiais civis da 66ª DP de Piabetá. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão em aberto.



Segundo as investigações, ele teria participado de um roubo a um posto de gasolina, utilizando arma de fogo. Após a ação, ele foi encaminhado para a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.

Denúncia



