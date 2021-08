O prefeito Renato Cozzolino firmou parceria com Comitê de Bacias para realizar a revisão do documento de 2013. - Divulgação.

O prefeito Renato Cozzolino firmou parceria com Comitê de Bacias para realizar a revisão do documento de 2013.Divulgação.

Publicado 30/08/2021 14:08

Magé - Em reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e AGEVAP (Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), a Prefeitura Municipal de Magé assinou um acordo para a atualização do Plano de Saneamento Básico da cidade. A parceria tem a finalidade de realizar levantamento de dados e apoio técnico para rever o Plano, nos componentes “Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”.



“O saneamento básico vai de encontro ao maior problema do Brasil que é a saúde. Já foi comprovado que a cada real investido em saneamento, economizamos cinco na saúde. Desde o começo da nossa gestão, estamos lutando para melhorar a qualidade de vida do mageense e este plano é parte disso”, analisa o prefeito Renato Cozzolino.



O acordo é uma cooperação técnica com o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. O órgão colegiado, integrado pelo poder público, sociedade civil e usuários de água, tem por finalidade realizar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia, visando à proteção dos seus mananciais e contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável.⁩