Prefeitura de Magé inaugura primeira creche do atual governo - Reprodução/Redes Sociais.

Publicado 30/08/2021 13:57

Magé - A Prefeitura de Magé inaugurou no último sábado (28), a Creche Nelma Guerra Marins, no bairro Citrolândia, 1° Distrito. A unidade é a primeira a ser inaugurada no atual governo sendo deixada inacabada pela gestão anterior. A nova unidade conta com quatro salas, cozinha, secretaria, despensa e banheiros com boxes para banho e acessibilidade. A creche atenderá 60 crianças de 2 e 3 anos de Citrolândia e bairros próximos.

O prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama Lara Torres foram conferir as instalações. Divulgação/Lucas Santos.

A inauguração foi realizada pelo prefeito Renato Cozzolino. “É a primeira de muitas creches que iremos inaugurar. Acredito na Educação e prego que, através dela, vamos mudar o país e o mundo. Sabemos da importância disso tudo na vida das crianças, mas sabemos também da importância para os pais que, muitas vezes, têm que sair para trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos”, disse. Vice-prefeita de Magé, a educadora Jamille Cozzolino lembrou que a inauguração ocorreu em um momento especial: “Estou muito feliz de poder entregar para a população a primeira creche do nosso governo em plena Semana Nacional da Educação Infantil”.De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, a nova unidade, além de oferecer mais conforto às crianças, vai propiciar condições mais adequadas para as atividades pedagógicas.“A Creche Nelma Guerra Marins estava em um local totalmente inapropriado para o desenvolvimento infantil e agora entregamos um novo espaço com instalações adequadas, acessíveis e com até um brinquedoteca”, explicou a secretária.Mães de crianças que estudam na creche, Sabrina Brito e Aline Miranda contaram como as aulas estavam acontecendo. “Era uma situação muito ruim. A antiga creche ficava em um local úmido e com muitas infiltrações, as crianças poderiam até ficar doentes”, contou Sabrina. Aline ressaltou que, antes do novo prédio, os alunos deixaram a casa insalubre alugada na Rua João Café Filho e foram transferidos para algumas salas da Escola Municipal Margarida Nery. “Com essa primeira mudança, as coisas melhoraram. Minha filha gosta muito daqui porque tem o parquinho e é um espaço maior”, revelou.