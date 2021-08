Anúncio foi feito pela primeira-dama Lara Torres durante evento sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. - Divulgação/Phelipe Santos.

Magé - Homens e mulheres da Guarda Municipal de Magé serão treinados, nesta segunda e terça (30 e 31 de agosto) pela Patrulha Maria da Penha, do 34° BPM, para atuar contra a violência doméstica. O anúncio foi feito pela primeira-dama Lara Torres, durante evento sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, como parte da programação do "Agosto Lilás" na cidade.

"Para encerrar o mês de combate à violência contra a mulher, nossos guardas serão capacitados pelos policiais militares da Patrulha Maria da Penha para fazer o primeiro atendimento e acolhimento quando forem surpreendidos por situações de violência doméstica. Nossa intenção é humanizar o trabalho da nossa Guarda Municipal e nada mais justo que buscar esta qualificação com a experiência da Patrulha Maria da Penha", explicou a primeira-dama informando ainda que o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) já anunciado para ser inaugurado em outubro vai funcionar no CRAS de Piabetá, ao lado da 66° DP.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, ressaltou a ação crescente de políticas públicas para as mulheres no atual governo.

"Temos um movimento hoje no município de políticas públicas para garantir os direitos das mulheres que nunca tivemos antes. E estamos atuando seriamente, com o total apoio do prefeito Renato Cozzolino em um problema muito grave na sociedade, a violência doméstica. Com a implantação do Ceam, vamos avançar ainda mais com o atendimento especializado ao público feminino", salientou a secretária.

Magé tem atualmente uma rede municipal de atendimento para as mulheres vítimas de violência nas unidades de saúde de urgência e emergência, no Centro de Referência da Assistência Social (Creas) e na Coordenadoria de Política Pública para a Mulher.

A violência doméstica pode ser denunciada através do Disque 180.