Magé mantém bandeira vermelha.Reprodução.

Publicado 30/08/2021 10:32

Magé - A 45ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que após seis semanas em bandeira amarela, estado volta à bandeira laranja em função do aumento no número de casos. Magé, que faz parte da região Metropolitana I, se mantém na bandeira vermelha.



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta segunda-feira (30), o novo boletim epidemiológico aponta 19 novos casos confirmados, 11093 recuperados e nenhum óbito. O município já vacinou 189.201 pessoas.



Das nove regiões do estado, cinco estão na bandeira amarela: Metropolitana II, Norte, Baixada Litorânea, Centro-Sul e Médio Paraíba. As regiões Serrana e Baía da Ilha Grande estão na faixa laranja. E Metropolitana l e Noroeste estão em bandeira vermelha.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.