O prefeito de Magé Renato Cozzolino lançou ao lado da secretária municipal de Educação Sandra Ramaldo, o programa 'Janela do Aprender' para alunos do 1º e 2º ano que perderam as aulas durante a pandemia.

Publicado 08/09/2021 20:39

Magé - Devido à pandemia de Covid-19 que afastou os alunos da sala de aula, a Secretaria de Educação e Cultura de Magé desenvolveu o programa ‘Janela do Aprender: Estação Alfabetização’, oferecendo aulas de reforço para as crianças do 1⁰ e 2⁰ ano do Ensino Fundamental com dificuldade na leitura e escrita. As aulas serão ministradas aos sábados como uma extensão da carga horária, que conta com a monitoria de alunos do último ano de formação de professores.



“Os alunos terão a oportunidade de ganhar uma bolsa-auxílio de R$ 300 para fazer esse trabalho. A nossa intenção, além de oportunizar a experiência aos alunos do curso de formação de professores, é de realmente resgatar dentro do possível, o ano perdido das crianças. A alfabetização é um processo complexo, não tem como aprender a ler e escrever sozinho. É na interação com o outro, com o objeto de estudo, que a criança aprende a ler e escrever,” explica a secretária da pasta, Sandra Ramaldo.



Cerca de 1,38 milhões de alunos entre 6 e 17 anos abandonaram a escola durante a pandemia de Covid-19, o que representa 3,8% dos estudantes. O número é superior à média nacional de 2019, quando ficou em 2%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.



“Magé é um município carente e nem todos têm como assistir às aulas remotamente com qualidade, ou sequer ter um computador em casa. A escola é um refúgio, tanto no ensino, quanto na alimentação. O programa ‘Janela do Aprender’ é mais um sinal de que nos preocupamos com a educação e que ela é uma prioridade”, disse o prefeito Renato Cozzolino.