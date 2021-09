Prefeitura de Magé capacita contratados para o programa federal Criança Feliz. - Divulgação.

Prefeitura de Magé capacita contratados para o programa federal Criança Feliz.Divulgação.

Publicado 03/09/2021 15:17

Magé - Os 59 contratados através de processo seletivo para atuar no programa do governo federal, Criança Feliz, distribuídos entre as funções de visitadores e supervisores, estão sendo capacitados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A meta é que comecem a atuar imediatamente após a capacitação, em meados de setembro.

Segundo a assistente social e coordenadora do programa em Magé, Dulceneia Brum, os profissionais vão atender, com visitas domiciliares periódicas, crianças de 0 a 3 anos (semanais), de 0 a 6 anos com deficiência (quinzenais) e gestantes (mensais) de um total de 1.590 mil famílias assistidas na cidade, todas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

A meta é que cada visitador fique responsável por 30 famílias, realizando diversas atividades lúdicas a fim de observar o desenvolvimento das crianças. No caso das gestantes, o trabalho consiste em orientações e necessidades do pré-natal.

"Este programa é de grande importância para criança na primeira infância porque é neste período que podemos detectar o bom desenvolvimento como medida de prevenção para saúde integral da criança", explicou Dulceneia informando ainda que o trabalho é articulado com outras Pastas da administração pública.

"Fazemos um trabalho integrado à rede de serviço municipal, reunindo a Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social, com o objetivo de viabilizar o acesso das crianças às políticas públicas referenciadas no combate à vulnerabilidade social", completou a assistente social.

O Criança Feliz foi criado pelo governo federal em 2016, custeando integralmente as despesas com recursos para o pagamento dos profissionais e materiais de uso do programa.