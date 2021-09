Policiais civis prendem estuprador foragido da Justiça em Magé. - Divulgação.

Publicado 01/09/2021 16:59

Magé - Policiais civis da 66ª DP de Piabetá prenderam, nesta quarta-feira (01/09), um homem acusado de estupro de vulnerável e ameaça contra uma adolescente, de apenas 12 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.



De acordo com a equipe, o acusado foi localizado no Centro de Magé, na Baixada Fluminense. Após a ação, ele foi conduzido para a sede da 66ª DP e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Civil e Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 197 (Polícia Civil) ou 190 (Polícia Militar), sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes.