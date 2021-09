Objetivo é a conservação das áreas de manguezais nas margens da Baía de Guanabara. - Divulgação.

Publicado 01/09/2021 16:39

Magé - Visando a educação ambiental e conservação das áreas de manguezais nas margens da Baía de Guanabara, a Secretaria de Meio Ambiente de Magé assinou um termo de parceria com a ONG Guardiões do Mar, nesta terça-feira (31). O público-alvo das ações serão as escolas e comunidades tradicionais do município, como os catadores de caranguejos, quilombolas e pescadores artesanais.



A assinatura deste Termo de Cooperação está diretamente ligada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas(ONU). A agenda desse projeto tem o objetivo de elevar o desenvolvimento do mundo, através desses objetivos com 169 metas a serem alcançadas através de uma ação conjunta que agregam em diferentes níveis.



“A ODS 14 fala sobre a vida na água e ecossistemas costeiros, que inclui os manguezais que temos aqui em Magé. A ODS17 trata das parcerias, tal qual a que fizemos hoje. É crucial a colaboração do primeiro setor (Estado), como o terceiro setor (ONGs), para potencializar os resultados. Além disso, temos a ODS 2 que fala sobre a erradicação da fome. Conservando os manguezais aumentamos a biodiversidade e garantimos o alimento de muitas famílias”, explica o presidente da ONG Guardiões do Mar, Pedro Belga.



Três quartos de todas as espécies comerciais marinhas dependem do manguezal, seja no estado larval, de desenvolvimento ou adulto. As árvores de mangue absorvem quatro vezes mais carbono, e, levando para lama, as condições climáticas são melhoradas. O foco deste projeto será mostrar para a população de Magé a riqueza e importância do Meio Ambiente no município.



Estiveram presentes na reunião o secretário da pasta Silvio Furtado, o subsecretário, Fernando Arnauth, o presidente da ONG Guardiões do Mar, Pedro Belga e integrantes da Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé.