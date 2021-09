Roda de conversa contou com psicólogos da rede socioassistencial da cidade. - Divulgação.

Publicado 01/09/2021 16:19

Magé - Para celebrar o Dia do Psicólogo, comemorado no dia 27 de agosto, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos promoveu na última terça-feira (31) uma roda de conversa com os psicólogos que trabalham na rede socioassistencial.

“Foi um dia de troca e de investir na nossa equipe técnica. O psicólogo é um profissional de suma importância na composição da equipe técnica dos equipamentos da secretaria e um profissional do Sistema Único de Assistência Social que busca continuamente o fortalecimento desta política pública e a garantia de direitos dos usuários. Quero parabenizar a todos os psicólogos”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

O evento foi realizado no auditório da Casa dos Conselhos e conduzido pela psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial, Mariana Pedrosa.