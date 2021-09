Prefeitura de Magé apoia ação do Ipem nos táxis da cidade.Órgão estadual concedeu selo de fiscalização correspondente a 2020 e 2021. - Divulgação/Phelipe Santos.

Prefeitura de Magé apoia ação do Ipem nos táxis da cidade.Órgão estadual concedeu selo de fiscalização correspondente a 2020 e 2021.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 01/09/2021 16:56

Magé - A Secretaria Municipal de Transportes e Ordem Pública de Magé apoiou, nesta quarta-feira (1/09), a ação de adesivação do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-RJ) dos táxis com autorização para prestar o serviço em Magé, correspondente ao selo de fiscalização 2020/2021. A vistoria anual do órgão estadual não foi realizada nos dois anos correspondentes por conta da pandemia. De acordo com o Ipem, a única exigência para receber o selo atual foi o táxi ter passado pela última vistoria regular do órgão, em 2019.



O secretário municipal de Transportes, Pablo Vasconcelos, chamou atenção para os 99 taxistas que ainda não realizaram a vistoria anual do município.



“Abrimos a concessão para os taxistas que ainda não estão legalizados na Secretaria para receber o selo do Ipem, porém pedimos que compareçam para se regularizar porque eles fazem parte do município, no sentido de arrecadação e têm suas concessões para isso. Nós temos que valorizar quem contribui com o município”, explicou o secretário.



Segundo o superintendente regional do Ipem-RJ, Roberto Barroso, o órgão vai retornar aos municípios para oferecer o serviço aos que faltarem no primeiro momento.“Haverá uma segunda oportunidade para os que não puderam comparecer por algum motivo. Vamos marcar com as secretarias locais e divulgaremos as novas datas na sequência”, disse o representante do Ipem.



O secretário geral do Sindicato dos Taxistas de Niterói ao Norte Fluminense, Rodrigo Lopes, elogiou a ação.“Achamos muito importante esta ação em parceria do Ipem com os municípios porque dá segurança e qualidade ao trabalho tanto para o taxista quanto para o usuário do serviço”, revelou.



Os documentos necessários para a renovação da permissão são: cópias do comprovante de residência; do último cartão expedido pela Semtran; da CNH no prazo de validade, constando atividade remunerada; do CRVL 2020 ou 2021 e do seguro obrigatório – no prazo de vistoria estabelecido pelo Detran-RJ – em nome do permissionário; da quitação do ISS e do cartão de prestador de serviços autônomo expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda; certidões negativas criminais (federal e estadual); atestado de saúde ocupacional; comprovante de inscrição no INSS como contribuinte individual;

curso obrigatório de qualificação e certificados de verificação do taxímetro e de verificação GNV; aferição do taxímetro emitida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem-RJ). Pode ser apresentada a de 2020, pois o órgão estadual não liberou calendário 2021 para atualização do documento.