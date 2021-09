Agosto Lilás se encerra nas ruas de Magé. - Divulgação.

Agosto Lilás se encerra nas ruas de Magé.Divulgação.

Publicado 02/09/2021 16:17

Magé - Finalizando o projeto de conscientização contra a violência doméstica Agosto Lilás, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizou, na última terça-feira (31), uma campanha educativa para as ruas de Magé. As assistentes entregaram cartazes, panfletos e fizeram uma encenação de violência doméstica com mensagens informativas.



“Vocês mulheres não estão sozinhas, vocês podem contar conosco. É muito importante que vocês denunciem. A identificação não é obrigatória, liguem para o 180 e terão uma escuta qualificada”, orienta a coordenadora de Políticas Públicas da Mulher, Leiliane Pereira.



O projeto já passou pelos CRAS Vila Inhomirim I e II, pelo CRAS Magé I, Suruí, além de realizar um evento em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha na Casa dos Conselhos.



Números – Segundo o Instituto Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8%. O perfil da vítima que mais sofre violência são mulheres divorciadas ou separadas 35%, pretas 28,30% de 16 a 24 anos 35,20%.