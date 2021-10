Renato Cozzolino esteve no bairro Vila Esperança e falou sobre ações que pretendem acabar com as tragédias provocadas pelas fortes chuvas nos últimos 20 anos. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 17/10/2021 21:01

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou as obras de drenagem em 1.600 metros da Avenida Alvorada e das ruas Pierre Medawar, João Paulo Henot e Obalarim, na Vila Esperança, no primeiro distrito. O prefeito Renato Cozzolino esteve no bairro e falou sobre as ações que pretendem acabar com as tragédias provocadas pelas fortes chuvas nos últimos 20 anos. “Os moradores me cobram essa obra desde o início do ano. Quando chove aqui, as ruas ficam todas inundadas. A hora era essa, antes da chegada do verão e assim está sendo feito”, disse Renato, que anunciou obras idênticas em outras áreas ao redor do Centro da cidade.



O secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, acompanhou o prefeito na vistoria e garantiu que, além das obras de drenagem nas quatro ruas, a Prefeitura também vai executar obras de urbanização em toda a Vila Esperança, com pavimentação e instalação de meios-fios. “O bairro sofre com enchentes crônicas há muitos anos. Além da drenagem, vamos trazer para cá obras de urbanização com pavimentação que deverão durar cerca de 12 meses”, declarou.



A assistente administrativa Mônica Pereira, de 50 anos, precisou fazer obras em sua casa para não sofrer mais com as enchentes. “Tive que aumentar a estrutura da minha casa para que a água não entrasse mais. Já sofri muito com a perda de eletrodomésticos”, relembrou. Dono de um bar na Alvorada, o comerciante João Francisco, 64, perdeu a conta de quantas vezes precisou fechar o estabelecimento por conta das chuvas. “Desce muita água do cemitério e ela acaba entrando em todas as casas ao longo da via”, contou. Mãe de um jovem com deficiência, Lúcia Helena dos Santos, 51, que mora na Rua Obalarim, disse que, quando chove muito, tem problemas para sair de casa para trabalhar e para levar o filho para atendimento médico.