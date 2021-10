Magé em Obras: mais 150 toneladas de asfalto na Rua Francisca Gomes no bairro Fragoso. - Divulgação/Fabrício Gava.

Magé em Obras: mais 150 toneladas de asfalto na Rua Francisca Gomes no bairro Fragoso.Divulgação/Fabrício Gava.

Publicado 17/10/2021 20:07

Magé - As obras na Rua Francisca Gomes, em Fragoso, continuam com a segunda etapa da pavimentação na via. Após todo o processo revitalização e macrodrenagem, já havia sido parcialmente pavimentada com mais de 120 toneladas de massa asfáltica e na última sexta-feira (15) recebeu mais 150 toneladas para completar os 520 metros de via totalmente asfaltados.



O secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, ressaltou que o cronograma de obras está sendo cumprido totalmente nos prazos estabelecidos. “Estamos combatendo de uma vez por todas as enchentes que aconteciam aqui no local. Só hoje são mais de 150 toneladas de asfalto para entregarmos mais uma rua totalmente pavimentada, deixando claro para a população que nenhuma das frentes de obras está com o cronograma em atraso. Todas as residências dessa rua receberam a nova rede de drenagem com todas as válvulas de contenção de águas pluviais”, explicou o secretário.



Os moradores da região enfrentavam muitos problemas com alagamentos e enchentes. Agora a rua passou por todo o processo de macrodrenagem, com todas as ligações de esgoto, sub-base e base, até chegar ao processo de asfaltamento. A moradora Marta Barbosa comentou sobre a obra em sua rua.



“É um trabalho que nós moradores só temos a agradecer. Há mais de vinte anos que essa rua não era concluída e os bueiros viviam entupindo, quando chovia enchia tudo. Nós moradores precisamos desse saneamento básico, porque é uma questão também de saúde”, disse.