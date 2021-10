Vacinação contra a covid-19 - Divulgação.

Publicado 15/10/2021 12:40

Magé - A Prefeitura de Magé ampliou a intercambialidade na vacinação contra Covid-19. Agora o cidadão pode sinalizar se deseja tomar a segunda dose da vacina, diferente do fabricante da primeira. A vacina Pfizer está sendo aplicada como segunda dose para as pessoas que se imunizaram com a primeira dose de AstraZeneca contra Covid-19. Enquanto durarem os estoques da vacina, o cidadão poderá priorizar pela dose do mesmo fabricante.

“A intercambialidade acontece quando a pessoa recebe a segunda dose do fabricante diferente. O estoque da vacina AstraZeneca está quase acabando, porque o Ministério da Saúde já não manda há um bom tempo. Pode ser até que venha, mas enquanto isso vamos oferecer a intercambialidade. Então a pessoa que tomou a AstraZeneca na primeira dose já pode tomar a segunda dose de Pfizer, mas se a pessoa preferir fazer a AstraZeneca enquanto estivermos em estoque, faremos”, explica o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.

A Secretaria Municipal de Saúde também está aplicando a intercambialidade da segunda dose para os moradores de Magé que se vacinaram em outros municípios. “Vamos passar a aceitar a intercambialidade em Magé, se a pessoa fez a primeira dose em Guapimirim, Duque de Caxias, Rio de Janeiro ou outro lugar, mas mora em Magé, ela poderá tomar a segunda dose na cidade. Vale ressaltar que a pessoa precisa comprovar que mora na cidade”, finaliza o coordenador de Imunização.