Mutirão de preventivos e mamografias, palestras e outras atividades voltadas às mulheres são intensificadas na cidade durante todo o mês de outubro.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 14/10/2021 19:03

Magé - A Prefeitura de Magé está com programação durante todo o mês do Outubro Rosa. Nesta quarta-feira (13/10), a Unidade de Saúde da Família (USF) de Vila Serrana, em Fragoso, realizou uma palestra para as mulheres como parte das muitas atividades que estão sendo desenvolvidas na programação da campanha nacional de prevenção ao câncer de mama. Cerca de 32 mil moradoras da cidade do público-alvo da campanha (entre 40 e 59 anos) são cadastradas na rede pública municipal de saúde.

A coordenadora do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAIMSCA), Carolina Biancardini, comentou sobre a iniciativa.

“Estamos fazendo mutirão de preventivo e mamografias para as mulheres que precisam. Todas as nossas USFs estão com um roteiro de ações, com palestras e outras orientações básicas, como a importância do autoexame. Os enfermeiros são capacitados também para fazer o preventivo e prescrever a mamografia para os casos indicados. É importante ressaltar que a fila da mamografia está zerada no município”, explicou a coordenadora.

Já a enfermeira Bianca Santos, da USF Vila Serrana, destacou a importância da inclusão da Ginecologia com a reinauguração da unidade, em julho deste ano.



“Ganhamos muito com a inclusão de algumas especialidades na unidade, em especial a Ginecologia. O especialista agregou muito ao atendimento para fechar os diagnósticos e encaminhamentos necessários para o tratamento, caso sejam detectados casos de câncer de mama e colo de útero. O rastreamento precoce é fundamental para a cura”, salientou a enfermeira.

Ações do Outubro Rosa nas unidades de saúde de Magé:

15/10, às 15h – USF Britador

19/10, às 9h e 15h (respectivamente) – USF Vila Carvalho e USF Ilha

20/10 – USF Santa Dalila, USF Ypiranga, USF Raiz da Serra – 10h; USF Partido; USF Parque Santana – 8h; USF Parque Caçula – 15h e USF Capela - 12h

21/10 – USF Barão de Iriri – 9h; USF Lagoa – 14h; USF Maria Conga – 15h; USF Nova Marília -10h; USF Parque Maitá e USF São Francisco, ambos às 9h

22/10 – USF Andorinhas – 14h; USF Barbuda – 9h; USF Flexeiras – 14h; USF Jardim Novo Horizonte – 14h e USF Pau Grande – 9h



25/10 – USF Citrolândia – 10h

27/10 – USF Anil – 9h; USF Cachoeirinha; USF Cantinho da Vovó – 14h30 e USF Ponte Preta – 13h30

28/10 – USF Conceição – 14h; USF Jardim Bela Floresta – 14h; USF Jardim Nazareno – 8h; USF Jardim Esmeralda e USF Piedade, ambos às 14h

29/10 – USF Canal – 10h e USF Parque Estrela – 10h

30/10 – USF Figueira – 9h.