Escolas e creches de Magé recebem atividades recreativas no mês das crianças. - Divulgação/Lucas Santos.

Escolas e creches de Magé recebem atividades recreativas no mês das crianças.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 15/10/2021 12:13 | Atualizado 15/10/2021 12:13

Magé - Em homenagem ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Magé está realizando diversas atividades nas escolas e creches da rede municipal de ensino durante todo o mês de outubro. Durante as atividades recreativas, que estão sendo feitas por divisão de turmas respeitando os protocolos sanitários, as crianças participam de contação de histórias, animação infantil com danças e brincadeiras, pintura facial, bolamania e muita música.

As atividades serão realizadas em 105 escolas e creche do município, de acordo com calendário estabelecido pela Secretaria de Educação e Cultura (SMEC). “É um projeto muito bonito. Vamos atender cerca de 31 mil crianças no total, e muitas não têm atividade nenhuma além da escola. Estendendo essa atividade para uma recreação, com animação e contação de histórias é algo que agrega muito na educação e desenvolvimento das crianças”, explicou a animadora cultural da SMEC, Valéria Silva.

Cerca de 31 mil crianças serão atendidas nas atividades realizadas em 105 escolas e creches do município. Divulgação/Lucas Santos.

A dinamizadora da Escola Municipal Profª Alice de Paiva, Daniella Saraiva, ressaltou a importância dessas atividades para as crianças. “É com muita alegria que nós estamos realizando essa contação de histórias para trazer um despertar maior para o mundo da leitura, do conhecimento e da escrita, de forma lúdica e dinâmica com músicas e brincadeiras”, disse.