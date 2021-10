Rede Economia foi autuado por produtos impróprios para consumo e por estar sem o certificado de sanitização. - Divulgação/Procon Magé.

Publicado 15/10/2021 12:51

Magé - Uma operação força-tarefa em conjunto do Procon Magé, Vigilância Sanitária e Secretaria de Ordem Pública, realizou uma fiscalização ao supermercado Rede Economia, em Piabetá, após o recebimento de denúncias dos consumidores. No local, foram encontrados produtos impróprios para consumo e o estabelecimento estava sem o certificado de sanitização.

Além de produtos que estavam sem a refrigeração adequada e com os expositores sem tampas, foram descartados mais de 100kg de carnes salgadas, frango e salsicha, que estavam com moscas e larvas. O supermercado foi autuado e notificado, com um prazo de adequação de 48h para regularizar tudo.