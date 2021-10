Raiz da Serra terá complexo esportivo e de lazer. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 22/10/2021 13:30

Magé - A população de Raiz da Serra vai ganhar um complexo esportivo e de lazer. A Prefeitura de Magé já está com tudo pronto para começar as obras no Campo do Lamarca. O espaço, de 10 mil metros quadrados, vai ganhar três campos de futebol, dois de grama sintética e um de areia; um complexo esportivo com arquibancadas para 500 pessoas, banheiros e vestiários; e uma praça arborizada com espaço para alimentação com dez quiosques que serão usados por empreendedores locais. “Vamos transformar um terreno abandonado em uma das mais importantes áreas de lazer da cidade”, garantiu o prefeito Renato Cozzolino.



As obras começam na próxima semana e devem durar cerca de 12 meses. O Complexo Esportivo e de Lazer Lamarca é uma antiga reivindicação dos moradores do sexto distrito, que viram o local abandonado nos últimos anos. Os três campos gêmeos padrão society que serão instalados terão a medida ideal para os jogos, de 33 m de comprimento por 15 m de largura. Além disso, um parque linear será construído ao lado da zona esportiva, com área de convivência e gastronomia. “A praça vai contar com uma arquitetura moderna que visa valorizar as belezas de cada forma escolhida para compor o mobiliário urbano”, informou o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.



O parque também vai ser equipado com brinquedos para o público infantil, além de arquitetura formada por grandes esculturas quadradas e vazadas de concreto armado, colocadas uma atrás da outra. A obra é de autoria da arquiteta Yasmim Motta, que trabalha na Secretaria de Infraestrutura. As intervenções, no entanto, não vão se restringir apenas aos campos e à praça.



O secretário Pereira informou que diversas ruas do entorno da área de 10 mil m2 serão revitalizadas, com pavimentação e instalação de meios-fios. “Dessa forma, vamos também facilitar o acesso de todos ao novo espaço de lazer da população que vive em um bairro histórico, cheio de local para visitar”, disse.

