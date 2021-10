Futsal, voleibol, handebol, futebol de campo, natação, atletismo, xadrez, futmesa e tênis de mesa : Colégios municipais, estaduais e da rede de ensino privada serão integrados aos jogos que começam no próximo domingo (24). - Reprodução.

Publicado 21/10/2021 15:23

Magé - Após um ano atípico e distante das salas de aula, os alunos das escolas de Magé terão os Jogos Estudantis 2021. A primeira edição tem novidades em relação aos antigos Jogos Escolares: todos os colégios estão convidados, tanto os municipais e estaduais, quanto as redes de ensino privadas. Os jogos iniciam junto com a cerimônia abertura no domingo (24/10). As partidas serão disputadas nos Ginásios Poliesportivos Dejair Correia e Renato Medeiros, em Fragoso, Edson Alves, em Mauá, Natália Barreiros, em Magé e Francisco Dias Filho, em Santo Aleixo.

“Estou animado para organizar como se fosse o primeiro e espero que todos aproveitem esse novo formato mais inclusivo e integrado. As modalidades também cresceram. Este ano teremos futsal, voleibol, handebol, futebol de campo, natação, atletismo, xadrez, futmesa e tênis de mesa, nas categorias masculinas e femininas, conta o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.

A abertura será a partir das 9h, em Pau Grande, no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, com uma apresentação feita pelas crianças com deficiência da rede de ensino, marcando o tema desta edição que será “Inclusão”.

“Nossos alunos poderão se desenvolver e mostrar a capacidade que tem em cada esporte. É importante a integração com as outras escolas, por isso, estamos dando todo suporte e incentivo. Tudo que for favorecer a saúde e o movimento dos alunos do município estaremos em parceria com o esporte,” afirma a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.