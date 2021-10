Magé Futsal sub-13 representa Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de ligas. - Divulgação.

Publicado 21/10/2021 14:00

Magé - A primeira experiência fora do Rio de Janeiro do Magé Futsal será na capital federal. Os atletas da categoria sub-13 foram convidados para participar do Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal devido à campanha invicta no Campeonato Carioca. O torneio ocorrerá do dia 28 de outubro a 2 de novembro.

"Ficamos muito felizes por, em tão pouco tempo, receber este convite. Sabemos da responsabilidade de representar Magé, levando o nome do Rio de Janeiro numa competição nacional. Nós estamos preparados, focados, confiantes e muito motivados. Vai ser uma experiência bacana para nós da comissão e para os meninos," conta o treinador da categoria sub-13, Italo de Lima.

O torneio terá representantes de Santa Catarina, Ceará, Amapá, Amazonas, Rio de Janeiro e Brasília.

"Essa viagem é uma vitrine para os meninos e para gente. O esporte proporciona muitas coisas boas e trocar experiência com pessoas de outros lugares é uma delas. Será a primeira vez de muitos viajando de avião, saindo do estado etc. Tenho certeza que isso ficará marcado na vida deles e na nossa," afirma o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.