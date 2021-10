Aulas de canto, violão, teclado e desenho já estão disponíveis para inscrição e beneficiam público infantil e jovem em Magé. - Reprodução.

Publicado 20/10/2021 19:32

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé continua com inscrições abertas para oficinas gratuitas na Fundação Cultural da cidade. Aulas de canto, violão, teclado e desenho já estão disponíveis para jovens a partir de 14 anos, todas as segundas e quartas no período da manhã e tarde.

Para as aulas de violão e teclado, crianças também podem participar, caso tenha o instrumento, a idade mínima é de 7 anos. Já as aulas de desenho, são voltadas para adolescentes a partir de 12 anos.

“Estamos começando com esses cursos, mas vamos ampliar. Nosso objetivo é atender todas as áreas da cultura para desenvolver, fomentar e formar profissionais na área. Já fizemos parceria com a IFRJ para o curso de produção cultural e a ideia é trazer essas parcerias para a Fundação Cultural de Magé”, afirma a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

As inscrições podem ser feitas na Fundação Cultural que fica na Avenida Padre Anchieta, 202 - Magé. As vagas são limitadas e a data do início das aulas será divulgada assim que as turmas estiverem completas.