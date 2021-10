A Faetec de Magé fica na Rua Coronel João Valério, no Centro. - Divulgação.

Publicado 19/10/2021 16:07

Magé - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou edital para compor o quadro de reserva do Programa Novos Caminhos. As vagas oferecidas são para os cursos de Qualificação Profissional e Técnicos. Na Faetec de Magé, as Vagas são para os cursos de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e Encanador Instalador Predial.

São mais de 20 cursos ofertados e distribuídos em mais de 50 unidades da Faetec. Dentre as oportunidades de Qualificação Profissional, estão Eletricista Instalador Predial de Tensão, Pedreiro de Alvenaria, Figurinista e Mecânico de Motocicletas, Soldador Oxiacetilênico, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Confeiteiro e outros. Já para as vagas de Técnico Nível Médio, temos cursos em Segurança do Trabalho, Técnico em administração, técnico em edificações, técnico em dança, entre outros.

“Temos inúmeras histórias de pessoas que tiveram outra perspectiva de vida após os cursos da Faetec. É uma imensa alegria anunciar essas vagas para a população, porque sabemos o quanto podem transformar famílias” destaca o secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

Para inscrição no curso de Qualificação Profissional é necessário possuir formação mínima de Ensino Fundamental I incompleto. Nas vagas destinadas ao Técnico de Nível Médio, oferecida na forma “Concomitância Externa”, o aluno precisa estar cursando o 2° ou 3° ano do Ensino Médio no ato da matrícula.

As inscrições seguem abertas até às 12h do próximo dia 25 de outubro. O sorteio eletrônico e a divulgação do resultado estarão disponíveis no próprio dia 25, através do site da Faetec. A Fundação ressalta que as inscrições serão realizadas exclusivamente através do site: http://www.faetec.rj.gov.br . Os contemplados no sorteio serão convocados conforme demanda de vagas.

Os alunos do Programa Novos Caminhos dispõem de uma bolsa-Formação, onde receberão uma ajuda de custo para uma passagem municipal ida e volta, e também lanche. A previsão de início das aulas é no próximo mês, 16 de novembro.