Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé. - Reprodução.

Publicado 19/10/2021 09:21

Magé – O município de Magé segue avançando na imunização contra Covid-19. Confira o calendário de vacinação da cidade:

1ª Dose para adolescentes com 12 anos ou mais nas USFs polos de vacinação das 8h às 14h,

Centro de Imunização e Super Tenda das 8h às 16h (para quem tem comorbidades).

1ª Dose: pessoas com 18 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes com bebês até 12 meses (com documento do bebê e laudo médico).USFs polos de vacinação das 8h às 14h,Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.

2ª Dose: para quem estiver no período indicado no comprovante de vacinação. USFs polos de vacinação das 9h às 14h, Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.

2ª Dose antecipação AstraZeneca e Pfizer: quem tomou a 1ª dose há oito semanas ou mais.USFs polos de vacinação das 8h às 14h, Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.

2ª Dose Coronavac: somente no Centro de Imunização das 8h às 16h.

2ª Dose Intercambialidade na vacinação da Covid-19 em Magé: Gestantes, puérperas e pessoas com trombocitopenia com 18 anos ou mais que tomaram a 1ª dose de AstraZeneca e aceitam tomar a 2ª dose de outro laboratório. Centro de Imunização 8h às 16h.

3ª Dose adicional para pessoas com 35 anos ou mais com comorbidades mediante a laudo médico, que tomaram a 2ª dose há 1 mês ou mais.

Dose reforço para idosos com 64 anos ou mais sem comorbidades: para quem já tomou a 2ª dose há 5 meses ou mais. USFs polos de vacinação das 8h às 14h, Centro de Imunização e Super Tenda 24 horas das 7h às 12h.

Dose reforço trabalhadores da saúde para quem já tomou a 2ª dose há 6 meses ou mais. USFs polos de vacinação das 8h às 14h, Centro de Imunização e Super Tenda 24 horas das 7h às 16h.

Unidades de vacinação de Magé:

Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá);

Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé)

USF Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº)

USF Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia)

USF Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº)

USF Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150)

USF Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí)

USF Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº)

USF Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº)

USF Buraco da Onça ( Avenida Roberto Silveira, 560)

USF Guarani I (Rua Janete, 08 – Piabetá)

USF Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº)

USF Pau Grande (Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº)

USF Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178)

USF Serrana I (Rua do Sapateiro, s/nº).