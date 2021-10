Estado do Rio de Janeiro tem todas as regiões com baixo risco pela primeira vez. - Divulgação/Governo do Estado do RJ.

Estado do Rio de Janeiro tem todas as regiões com baixo risco pela primeira vez.Divulgação/Governo do Estado do RJ.

Publicado 18/10/2021 19:36

Magé - A 52ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra a melhor avaliação epidemiológica do estado do Rio de Janeiro desde a sua primeira edição, publicada em 08 de julho de 2020.



“É a primeira vez, desde o início da edição do mapa de risco, que todas as regiões foram classificadas na bandeira amarela. É, também, a sétima semana consecutiva com a classificação geral do estado na bandeira amarela. Importante explicar que o nosso estudo não avalia apenas internações e óbitos. O levantamento conta também com análise sobre os indicadores precoces, como a capacidade instalada da rede SUS, o número de atendimentos nas unidades de emergência e a taxa de ocupação. Graças à vacinação, vivemos nosso melhor momento desde o início da pandemia”, avalia Alexandre Chieppe, secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta manhã, o novo boletim epidemiológico aponta 8 novos casos confirmados e 15.572 recuperados. O município já vacinou 269.677 pessoas.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.