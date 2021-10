Magé

Prefeito de Magé acompanha início das obras de drenagem de ruas na Vila Esperança

Renato Cozzolino esteve no bairro e falou sobre as ações que pretendem acabar com as tragédias provocadas pelas fortes chuvas nos últimos 20 anos.

Publicado 17/10/2021 21:01 | Atualizado há 3 dias