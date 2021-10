Parque Natural Municipal Barão de Mauá completa nove anos com evento de educação ambiental. - Divulgação.

Publicado 20/10/2021 20:43

Magé - A Prefeitura de Magé comemorou os nove anos do Parque natural municipal Barão de Mauá (PNMBM) nesta semana. Criado em 2012 pela Prefeitura, às margens da Baía de Guanabara, o Parque Natural Municipal Barão de Mauá é uma importante Unidade de Conservação de Proteção Integral na área de manguezal. Ele preserva um importante remanescente de ecossistema de mangue no bioma da Mata Atlântica, um dos mais ameaçados e degradados do planeta, restando hoje apenas 12,5% da sua cobertura original de acordo com estudos realizados pela SOS Mata Atlântica e Instituto de Pesquisa Espaciais (INPE).



“Temos um projeto grande para esta área. O parque vai virar uma área de estudos, um complexo com sala para pesquisadores, banheiros etc. Criaremos uma estrutura para recebermos os alunos daqui do Município e de fora”, adianta o secretário de Meio Ambiente, Silvio Furtado.



Crianças das Escolas Municipais Comandante Amaral Peixoto e Professora Hilda Coelho visitaram os estandes montados na entrada do Parque do Projeto Uçá, Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé, Escoteiros do Mar e o projeto de educação ambiental da Prefeitura de Magé, Mangue Itinerante. A aula de educação ambiental possibilitou aos alunos botarem os pés na lama e entrarem no Parque para visitar o ecossistema que, até então, era novidade.



O PNMBM fica no 5º distrito (Guia de Pacobaíba) de Magé, na divisa com o município de Duque de Caxias, tendo como limites a Área de Proteção Ambiental (APA) da Estrela, o espelho d'água da Baía de Guanabara e as áreas de terra firme e urbanas.



“A Baía de Guanabara está viva e o resgate dela é possível, mas para isso, temos que parar de poluí-la. Se não poluirmos mais, a natureza fará o seu papel. Não é uma utopia”. Disse Rodrigo Gaião da ONG Guardiões do Mar.



O Parque



O Parque Natural Municipal Barão de Mauá é uma área de 113 hectares que sofreu um grave acidente de derramamento de óleo nos anos 2000 e, desde então, diversos trabalhos de reflorestamento foram feitos. A Petrobrás foi multada e parte do dinheiro foi destinado ao reflorestamento dos locais prejudicados. Hoje, o Parque Barão de Mauá é um centro importante para educação ambiental, fomento à pesquisa cientifica, turismo ecológico e, além disso, mantém os recursos pesqueiros de Magé, pois é um grande berçário da vida marinha.



“Estou trabalhando aqui desde 2001. O IBAMA deu esta área como perdida e disse que as árvores não iam crescer, mas hoje já temos uma área de conservação e um parque com 113 hectares reflorestados,” conta o educador ambiental, Adeimantus Carlos.