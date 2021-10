Vacinação itinerante contra Covid-19 em Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

21/10/2021

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quarta-feira (20/10), na Escola Municipal Emílio Gebara, no Parque Iriri, uma vacinação itinerante contra a Covid-19 para acelerar a imunização completa da população. A ação “Vacina Já” será realizada uma vez por semana até o final de novembro, principalmente em unidades da rede municipal de ensino, sempre das 9h às 14h, para vacinação de primeira, segunda e dose de reforço.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Storte comentou sobre o processo de aceleração da vacina. “Nosso objetivo é levar a vacina contra a Covid-19 para as localidades de mais difícil acesso, visando assim imunizar toda a população da cidade e, consequentemente, reduzir as variáveis epidemiológicas envolvidas no contexto da pandemia”, disse a secretária municipal de Saúde, Larissa Storte.

Estão com a vacinação completa (segunda dose ou dose única), até agora, 100.144 pessoas, o que representa 55% da população adulta de Magé.

Até aqui as pessoas foram atrás dos nossos polos de vacinação, agora estamos indo atrás de quem, por algum motivo, não tomou nenhuma dose ou ainda falta completar a imunização com a segunda ou a dose de reforço”, completou o coordenador do Centro de Imunização, Henrique Moreira.

Foi exatamente o que aconteceu nesta quarta-feira com o estudante Cleton Rodrigues, de 14 anos, que não tinha tomado a primeira dose ainda e a funcionária da Escola Municipal Emílio Gebara, Daiane Azevedo, 24, que precisava completar a imunização com a segunda.

“Facilitou muito a minha vida porque já tinha passado o período e não estava com o tempo vagp para eu tomar a segunda dose no Centro de Imunização”, contou Daiane.

“Agradeço muito a Secretaria de Saúde por esta oportunidade para eu vacinar meu filho. Era o único da família que ainda não tinha sido vacinado”, disse a merendeira e mãe de Cleton, Andrea Terra, 49.

Programação:

27-10 – Escola Municipal Nova Sertão (Sertão)

03-11 – Quilombo Quilombá (Bongaba)

10-11 – Escola Municipal Risoleta Matick (Gandé)

17-11 – Escola Municipal Amaral Peixoto (Jardim da Paz)

24-11 – Escola Municipal Horácio Silva Mello Filho (Leque Azul)