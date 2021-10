53ª edição do Mapa de Risco da Covid-19. - Divulgação.

53ª edição do Mapa de Risco da Covid-19.Divulgação.

Publicado 25/10/2021 13:52

Magé - A 53ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta redução de 47% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 50% no número de óbitos provocados pela doença, as maiores quedas desde o início da série histórica. Com isso, o estado permanece, pela segunda semana consecutiva, com classificação de baixo risco (bandeira amarela).



“É a segunda vez, desde o início da edição do mapa de risco, que todas as regiões foram classificadas na bandeira amarela. É, também, a oitava semana consecutiva com a classificação geral do estado na bandeira amarela. Esses resultados nos indicam evolução progressiva no cenário epidemiológico. Estamos com os melhores indicadores desde março do ano passado e, por isso, reforçamos nosso pedido para que a população tome a segunda dose das vacinas e que os grupos indicados busquem a dose de reforço” diz Alexandre Chieppe, secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta manhã, o novo boletim epidemiológico aponta 5 novos casos confirmados e nenhum óbito. No total, Magé registrou 15.614 casos confirmados, 11.788 recuperados, 3.187 casos sendo acompanhados e 639 mortes durante toda a pandemia. O município já vacinou 281.811 pessoas.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.