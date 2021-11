Magé recupera vias no Distrito Agrícola. - Divulgação/ Gilson Jr.

Publicado 26/11/2021 22:01

Magé - A Prefeitura de Magé, através de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Infraestrutura e Agricultura Sustentável, segue realizando melhorias no Distrito Agrícola do Rio do Ouro, como nivelamento das estradas vicinais para melhorar o tráfego e dragagem de canais para evitar a perda de plantações e estragos em geral em caso de enxurradas de Verão.



No momento, passam pelas melhorias a Estrada da Cachoeira, numa extensão de quatro quilômetros de extensão, a Estrada da Vala Preta e as Ruas Alcindo Guanabara e Oswaldo Silva, entre outras. Todas as vias no bairro da Cachoeira Grande. No total, serão dezenas de vias beneficiadas em cerca de 40 quilômetros de extensão, de janeiro até dezembro deste ano.



“Por determinação do prefeito Renato Cozzolino e com a parceria da Secretaria de Infraestrutura, estamos recuperando as estradas vicinais da Cachoeira Grande com a máquina de motonivelamento. Os agricultores estavam com dificuldade de escoar sua produção, mas agora não vai ter mais lama e buracos. Este trabalho de tornar as vias trafegáveis será permanente”, explicou o secretário municipal de Agricultura Sustentável, André Castillho.



O vice-presidente dos Pequenos Agricultores da Cachoeira Grande, Osvaldo de Andrade, de 60 anos e há 20 na região, destacou a importância do trabalho do atual governo para beneficiar os produtores.



“Está ajudando muito porque estávamos abandonados aqui. As outras gestões nunca olharam com carinho como o atual prefeito está prestigiando a área agrícola. As melhorias nas vias e limpeza dos canais vão ajudar muito para escoar as mercadorias da melhor forma possível. Com uma estrada boa, o comprador pode até adquirir nossos produtos diretamente aqui na roça. Enfim, para plantar, precisamos muito desse apoio. Em nome dos agricultores, só temos a agradecer”, disse o produtor.



Canal da Vala Preta - O secretário André Castilho também detalhou o trabalho executado no Canal da Vala Preta.“O prefeito enviou uma retroescavadeira sobre esteira chamada Long Reach para dragar o Canal da Vala Preta e acabar com as cheias na área rural. Também anunciamos aos agricultores que vamos desmanchar a ponte da Vala Preta feita de manilhas que nas chuvas de Verão represa o mato e o lixo e inunda a área agricultável. A Secretaria de Infraestrutura vai colocar uma galeria e fazer uma ponte nova para impedir a inundação das propriedades”, explicou o secretário de Agricultura.

Ruas estão sendo niveladas para tráfego e canais dragados para evitar estragos com enchentes. Divulgação/Gilson Jr.