Magé em Obras: Rua Vitória é a quinta rua da Piedade asfaltada | Magé | O Dia

Os homens de azul da Secretaria de Infraestrutura já asfaltaram quatro ruas (Alamedas I e I, Waldemar Lima Teixeira e Beco do Tião) no bairro - Lucas Santos

Os homens de azul da Secretaria de Infraestrutura já asfaltaram quatro ruas (Alamedas I e I, Waldemar Lima Teixeira e Beco do Tião) no bairroLucas Santos

Publicado 06/12/2021 14:20

Magé - A força-tarefa da Prefeitura de Magé para pavimentar as vias da cidade continua a todo vapor. Nesta segunda-feira (06/12), foi entregue a quinta rua asfaltada na Piedade, a Rua Vitória. Uma das frases mais ouvidas pelas ruas é “Todo dia tem asfalto em Magé”. Foi o que a Vanete Lopes, moradora da Rua Vitória, na Piedade, disse ao ver a massa asfáltica caindo.

“Todo dia tem asfalto em Magé. Foram 20 anos pisando na lama, não foi fácil, mas agora é só vitória e alegria”, garante a aposentada de 62 anos.

Os homens de azul da Secretaria de Infraestrutura já asfaltaram quatro ruas (Alamedas I e I, Waldemar Lima Teixeira e Beco do Tião) no bairro. A Rua Vitória é a quinta pavimentada e segundo o prefeito Renato Cozzolino as obras não param por aí.

“Hoje a rua Vitória está sendo contemplada e a principal também será asfaltada em breve. Melhor do que asfaltar é você tapar a vala negra que por muitas vezes fica aberta na porta dos moradores. O saneamento básico vai de encontro com a saúde das pessoas. Então investir em saneamento básico é também investir na saúde da população. Entregar mais um trecho de um bairro asfaltado e saneado é gratificante demais. Essa é quinta rua e vem mais por aí”, garante o prefeito.

A professora Zilda Moraes relatou que em dias de chuva a água, a lama e o esgoto ficavam até o joelho. Para ela, a rede de drenagem instalada e o asfalto aplicado é uma vitória para os moradores.

“Asfalto? Já não tínhamos mais esperança disso acontecer. Em dias de chuva, o esgoto se misturava com a água e chegava até o nosso joelho. Eu saía de sacola amarrada no pé para poder chegar na pista. Era uma coisa horrível, mas meu coração quase saiu na boca quando vi o asfalto caindo. Isso é uma vitória! Hoje pude chegar em casa de chinelo tranquila, sem necessidade de colocar saco no pé”, comemora Zilda, que mora há 17 anos na rua.