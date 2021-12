Magé em Obras: Prefeitura asfalta primeira rua do Barro Vermelho em Suruí. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 03/12/2021 18:46

Magé - Nesta quinta-feira (2) o asfalto chegou ao Barro Vermelho, em Suruí. A Rua Alfredo Brudzensk é a primeira via contemplada pela pavimentação após receber a rede de drenagem. “Os moradores do Barro Vermelho já estavam descrentes porque muitos prometeram, mas ninguém cumpriu. Aqui não tinha saneamento básico, muito menos asfalto e com menos de um ano de governo já conseguimos tornar esse sonho realidade. Muitas casas e comércios serão valorizados com essa pavimentação na porta. Quem ganha é a população de Magé que ficou tantos anos no abandono e hoje graças a Deus a gente vem cumprindo todas as metas”, comemora o prefeito Renato Cozzolino.



Juraci Barbosa, mais conhecida como Dona Jura, tem um comércio e mora na rua há mais de 30 anos. Para ela, o asfalto foi uma surpresa, já que a população da região já não tinha mais esperança.



“Infelizmente não esperávamos mais que isso fosse acontecer, mas o prefeito nos surpreendeu. Nossa situação era muito precária, ficava tudo inundado e com lama. Era um verdadeiro caos. O meu comércio será muito valorizado com isso e o barro vermelho está em festa com esse lindo asfalto”, conta Jura.



A Rua Alfredo Brusch é cercada por empreendedores. Eduardo Silva, de 21 anos, tem uma barbearia na via e contou como era trabalhar com lama e poeira.



“Nossa situação era muito complicada. Deixei de cortar vários cabelos, porque a varanda da minha mãe ficava inundada e não tinha como atender. Até para passar na rua era precário, imagine trabalhar aqui. Eu já falei e já ouvi muitas pessoas dizendo que ia morrer e não ia ver esse asfalto. Estou vivo e vendo isso acontecer, muito bom”, diz o barbeiro.



Não só quem tem comércio está feliz. Inalda Batista, que reside há 30 anos no local, ficou emocionada ao ver o asfalto caindo e deu nota 10 para o asfalto.



“Não esperávamos tanta coisa em tão pouco tempo. A nova gestão da Prefeitura ainda não completou nem um ano e já está nos trazendo muita felicidade. Está maravilhoso. O asfalto está nota 10”, avalia Inalda.