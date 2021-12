Nesta sexta-feira (3), a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, e a secretária de Saúde, Dra. Larissa Storte, estiveram no bairro e anunciaram a inauguração da unidade que vai atender 2 mil pessoas - Divulgação/Lucas Santos.

Nesta sexta-feira (3), a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, e a secretária de Saúde, Dra. Larissa Storte, estiveram no bairro e anunciaram a inauguração da unidade que vai atender 2 mil pessoasDivulgação/Lucas Santos.

Magé - A Prefeitura de Magé vai inaugurar ainda no mês de dezembro, mais uma quinta Unidade de Saúde da Família (USF). Há mais de 20 anos os moradores do Sertão sonham com um posto de saúde para ter atendimento perto de casa. Nesta sexta-feira (3), a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, e a secretária de Saúde, Dra. Larissa Storte, estiveram no bairro e anunciaram a inauguração da unidade que vai atender 2 mil pessoas, no dia 20 de dezembro. .



“Estou muito feliz por atendermos o pedido dessa comunidade que sofre há anos. Eles nunca foram olhados pelo poder público, mas hoje estamos mudando essa realidade. O bairro tem muitos idosos e crianças e, antes, eles tinham que atravessar a rodovia para terem atendimento. Em breve entregaremos esse presente de natal para eles”, conta a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.



A unidade será montada no antigo prédio da Associação de Moradores, Pequenos Produtores e Amigos do Sertão que foi doado à Prefeitura.



“Esse é um presente para nossa comunidade que sempre se sentiu abandonada pelos governantes. No início de novembro, procuramos a Prefeitura e falamos da urgência que a gente tinha de uma unidade de saúde no bairro. A nossa solicitação de mais de 20 anos foi atendida em menos de um mês e estamos felizes. Nossos idosos tinham muita dificuldade para atravessar a rodovia, mas agora esse problema vai acabar”, comemora a presidente da Associação, Vanete da Silva.



A secretária de Saúde ressaltou a importância da proximidade do atendimento de Atenção Básica numa unidade de saúde.



“A USF representa a atenção primária em saúde que é a prevenção das doenças. As pessoas não têm que vir a unidade porque estão doentes, mas porque estão sadias e precisam se prevenir para que não fiquem doentes. Quem tem doença crônica, vai poder se tratar, trocar suas receitas e os encaminhamentos necessários”, explica a secretária.



Dra. Larissa também listou os serviços que a unidade vai receber. “Os moradores terão vacinação e atendimento médico, odontológico e de enfermagem. Além de todas as campanhas e programas que acontecem nas USFs”, finaliza Larissa.