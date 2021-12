Capacitação oferece conceitos básicos para atendimento de primeiros socorros. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 02/12/2021 21:00 | Atualizado 03/12/2021 01:05

Magé - A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda iniciou em Piabetá, no último dia 27 em parceria com o Stillus Cursos Profissionalizantes, a capacitação de Primeiros Socorros para 30 agentes comunitários de saúde (ACSs) das Unidades de Sáude da Família (USFs) de Magé. No total, 120 agentes vão assistir às aulas aos sábados até 18 de dezembro.



De acordo com a Secretaria de Trabalho, o curso de oito horas (divididas entre aulas teóricas e práticas com simulações) oferece conceitos básicos para atendimentos comuns, como parada cardiorrespiratória, engasgo de bebês, fraturas, AVC entre outros socorros até a chegada dos profissionais do Samu ou do Corpo de Bombeiros. As próximas capacitações acontecem dias 04 e 11 de dezembro, na Casa do Empreendedor, e a última edição novamente na sede do Stillus Cursos, em Piabetá.



“Estamos capacitando dois agentes de cada USF para que eles possam ser multiplicadores da capacitação a seus colegas de trabalho nas unidades”, explicou o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino informando ainda que a solenidade de entrega dos certificados da capacitação acontecerá no dia 20 de dezembro.