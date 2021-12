Mais de 350 pessoas foram atendidas gratuitamente nesta quarta-feira (01/12) na ação do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, no calçadão do Centro de Magé. - Divulgação/Gustavo Luzório.

Magé - Mais de 350 pessoas foram atendidas gratuitamente nesta quarta-feira (01/12) na ação do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, no calçadão do Centro de Magé. Durante todo o dia, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde orientaram, distribuíram preservativos masculinos e femininos e folhetos e realizaram gratuitamente os testes de HIV, sífilis e hepatites B e C.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de IST/HIV/Aids/Hepatites Virais, Lígia Vieira, a data comemorativa é o momento ideal para chamar a atenção da população para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.

“Estamos aqui com o trabalho preventivo, ou seja, com orientação, distribuição de preservativos e panfletos. Se detectarmos o HIV, as hepatites virais ou a sífilis através dos testes rápidos e sigilosos, encaminhamos o paciente para o tratamento com médico, psicólogo, assistente social, exames laboratoriais e medicamentos gratuitos”, explicou a coordenadora.

Pensando na prevenção, a auxiliar de serviços gerais Geny Corrêa Gomes, de 53 anos, foi uma das centenas de pessoas que passaram pela tenda da Saúde.

“Estava na fila da Caixa Econômica para resolver um problema com o meu cartão e quando vi a ação, não tive dúvida para fazer o teste. Tenho duas pessoas da minha família que contraíram o HIV, uma delas inclusive morreu por isso. A gente não perde nada fazendo a prevenção. Pelo contrário, só ganha. A prevenção é boa para todo mundo”, disse Geny.

Números - Segundo o Ministério da Saúde, 800 mil casos de aids foram notificados de 1980 a 2015, com mais de 290 mil óbitos. Depois de 2015, o Brasil tem uma diminuição de novos casos e de mortalidade decorrente da doença, fato atribuído ao diagnóstico precoce e acesso a medicamentos pelo SUS. Em Magé, há 1,3 mil pacientes em tratamento, sendo 100 novos casos em 2021.

O Programa Municipal de IST/ AIDS e Hepatites Virais funciona de segunda a sexta-feira, na Rua Pio XII s/nº, Centro de Magé.