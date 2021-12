O posto do Detran de Magé fica na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro. - Divulgação

Publicado 01/12/2021 11:25

Magé - No próximo sábado (4/12), o Detran.RJ realizará mais um mutirão de serviços para a população fluminense, com cerca de 7 mil vagas para os serviços de identificação civil, veículos e habilitação. Será o 47º mutirão oferecido pelo departamento, ao longo dos últimos 12 meses. Em Magé, estarão disponíveis os atendimentos na área de Habilitação - entre primeira via, segunda via e renovação da CNH, entre outros. O atendimento será das 8h às 16h, no posto na Avenida Simão da Mota, 369, centro de Magé.



“Estamos ampliando a capacidade de atendimento nos postos do setor de Habilitação de todo o estado, o que ampliará bastante o número de agendamentos. Com isso, gradativamente, vamos reduzir a demanda reprimida e facilitar a vida de quem precisa tirar a CNH ou renovar o documento”, afirma o presidente do Detran, Adolfo Konder.



Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. O usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O agendamento para o mutirão também deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento.