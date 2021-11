Defesa Civil de Magé marca a Semana Estadual de Redução de Risco e Desastre com evento em Piabetá. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 29/11/2021 20:45 | Atualizado 29/11/2021 20:56

Magé - Dia 29 de novembro é o dia Estadual da Redução de Riscos de Desastres. Para marca a data, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Magé realizou um evento no bairro de Jardim São Paulo (Buraco da Onça), com o objetivo de conscientizar a população local. Foi realizado um simulado de acionamento remoto das sirenes, panfletagem nas casas dos moradores da região e oferecidos serviços de documentação, em parceria com a Secretaria de Assistência Social;



“É muito importante trazer informação para população que mora em área de risco. Realizamos a panfletagem com um guia prático de como agir em caso de emergência. A nossa intenção é ensinar quais são as ações para prevenir alagamentos e deslizamentos nesse período de chuvas fortes que vão de novembro a abril e, claro, deixar nosso serviço à disposição. Temos que mostrar que todos nós somos Defesa Civil, desde o morador aos nossos agentes,” conta o secretário de Proteção e Defesa Civil, José Amaral.



Os serviços de proteção contra desastres em Magé contam com pluviômetro, sirenes, equipes de monitoramento 24h, além do serviço do SAMU e amparo da assistência social.

Também foram oferecidos serviços de documentação em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Divulgação.