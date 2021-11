Samu Magé finaliza curso de capacitação de Atendimento Pré-Hospitalar com simulação de acidente automobilístico. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 29/11/2021 18:29 | Atualizado 29/11/2021 20:51

Magé - Marcando o fim do curso de capacitação de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), o SAMU de Magé realizou um simulado de um acidente de trânsito em Piabetá como teste final. Segundo o coordenador do Samu, Marcus Vinicius Goulart, o objetivo é deixar a cena o mais próximo da realidade possível. Para isto, a simulação contou com ambulâncias, atores se passando por vítimas e guardas auxiliando o trânsito.

“Botamos em prática nessa simulação o atendimento de múltiplas vítimas: triagem, tratamento e transporte. A equipe que chega inicia o tratamento no local da cena, depois levamos para um outro local onde a segunda equipe observa e reforça o tratamento dos feridos que, em seguida, serão transportados para os hospitais mais próximos. Com essa triagem, nós conseguimos minimizar o impacto nas redes de emergência que recebem essas vítimas”, disse o coordenador.

O Samu de Magé conta com seis viaturas, sendo quatro ativas e duas reservas. O curso abrangeu tanto a parte teórica, quanto ações práticas e de simulação. De acordo com a portaria nº 2048 do Ministério da Saúde, a atualização deste curso se dá a cada dois anos, é obrigatória e custa, em média, R$ 600.

“Todos que trabalham no SAMU devem fazer este curso, do médico ao condutor. Fizemos esse curso internamente, custeado pela Prefeitura e hoje foi a conclusão. Com esses conhecimentos, poderemos atender à altura todas as situações”, finaliza o supervisor administrativo, Marcus Peixoto.