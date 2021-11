Magé realiza campanha de vacina contra sarampo e rubéola. - Reprodução.

Magé - A Prefeitura de Magé, iniciou na manhã desta segunda-feira (29/11) a campanha de vacinação contra sarampo e rubéola, que se estende até o dia 31 de dezembro. A vacina dupla viral será aplicada em pessoas de 30 a 49 anos e, mesmo quem já tomou, deve tomar a dose de reforço. De acordo com o Ministério da Saúde, as pessoas com histórico de alergia à proteína do leite de vaca devem evitar a vacina da dupla viral. A vacinação acontece de 8 às 16 em todas as Unidades de Saúde da Família.



“Temos que atualizar a carteira de vacinação da população mageense. O Sarampo já tinha sumido e, devido a não vacinação da população, só no ano de 2021, até março, o Brasil teve 456 casos confirmados. Vacinar é sempre importante”, disse o coordenador do Cento de Imunização, Henrique Moreira.