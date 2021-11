Polícia apreende plantação de maconha em Magé. - Divulgação/PMRJ.

Polícia apreende plantação de maconha em Magé.Divulgação/PMRJ.

Publicado 28/11/2021 16:12 | Atualizado 29/11/2021 16:14

Magé - Policiais do 34ºBPM apreenderam, na tarde deste domingo (28), uma plantação de maconha em uma residência na Rua dos Ferreiros em Suruí, quarto distrito de Magé. A apreensão aconteceu através de uma denúncia de violência doméstica, e chegando no local os policiais ao averiguarem a casa, além de encontrar uma mulher agredida por seu companheiro, encontraram a plantação de “cannabis sativa” (maconha) no quintal do local.

Ao ser interrogada pela guarnição policial, a mulher confirmou que além de ter sido agredida pelo companheiro, ele cultivava a plantação para comércio de drogas. Foram apreendidas 13 Plantas Cannabis Sativa, em vasos diversos de porte grande e médio. O homem foi preso em flagrante e levado para 65ª DP.