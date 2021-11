Canta Magé: semifinal é definida com escolha dos últimos cinco candidatos. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 28/11/2021 13:32 | Atualizado 29/11/2021 16:46

Magé - A Prefeitura de Magé definiu na tarde deste sábado (27), os cinco últimos candidatos na semifinal do concurso Canta Magé. Para o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, que apresentou o programa até agora, a semifinal, com os escolhidos nas três eliminatórias, será “disputadíssima”. “São talentos fortes da música na nossa cidade. Qualquer um deles tem chances de ser a voz de Magé. A Prefeitura está muito orgulhosa de ter revelado esses artistas”, disse. Os últimos cinco semifinalistas escolhidos foram Aghata Souza, Moema Soares, Bruna Amorim, Yuri Oliveira e Ziel.

A Votação do público aconteceu através do site da Prefeitura. Foram 11.553 votos. Aghata Souza, com 1.980 votos; Moema Soares, com 1.732 votos; e Bruna Amorim, com 1.388 votos, para os três primeiros lugares. Os representantes masculinos acabaram sendo uma escolha dos jurados da tarde: Vitória Moraes, Marques Freitas, Márcio Lopes, Higor Silva e Wagner Vinícius. Eles decidiram levar Yuri Oliveira e Ziel para a semifinal, com 9,84 e 9,6 de notas, respectivamente. Completam o time de semifinalistas Isaque Neube, Ingrid Souza, Joana D”Arc Show, Vitória Alves, Davi Araújo, Rayane Rocha, Jovana Goulart, Lucas Pedro, Rodrigo França e Angela Aguiar.